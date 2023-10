Joker: Folie a Deux sarà un sequel 'rischioso' secondo il direttore della fotografia

La decisione di realizzare un sequel di Joker, quando la notizia trapelò, colse tutti di sorpresa. Se dal punto di vista produttivo sembra una carta vincente, è comunque un rischio realizzare il seguito di un film così universalmente amato. Non sembra essere di idea diversa il direttore della fotografia.

Mentre il pubblico continua a chiedersi quale sarà la trama di Joker: Folie à Deux, coloro che stanno lavorando alla pellicola hanno detto la loro su come il film potrebbe essere una grande conquista come un grande rischio. Quando si parla di sequel di pellicole di questa portata, molto spesso, la paura è che un seguito non riesca a rispettare tutte le aspettative dei fan intorno al progetto. Joker 2, nonostante molti abbiano sperato nella sua realizzazione, è ovviamente esposto a questo rischio.

"L'anno prossimo rilasceremo il nuovo film di Joker 2 e siamo attualmente nelle fasi finali della post-produzione", ha raccontato il direttore della fotografia Lawrence Sher. "È un film piuttosto rischioso e sarà sorprendente per la gente. Non vedo l'ora che tutti lo vedano" ha concluso, anticipando qualcosa sull'enorme lavoro fatto per realizzare la pellicola. Le prospettive del film al botteghino sono ottime, paragonabili al primo capitolo diretto da Todd Phillips.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film in arrivo, vi mostriamo le nuove foto di Joker 2 che anticiperebbero il trailer. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!