Joker: Folie à Deux, il sequel costerà quasi tre volte tanto!

Una serie consecutiva di rapporti di Variety ha rivelato i cachet stratosferici di Lady Gaga e Joaquin Phoenix - il suo è più che quadruplicato per il sequel - per Joker: Folie à Deux. Ora un ultimo rapporto segnala anche quello del regista Todd Phillips. In questo modo, il budget totale del sequel è quasi il triplo del precedente.

Che la lievitazione dei cachet del secondo capitolo diretto da Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix potesse fare gola a molti, lo dimostrano le trattative in corso per il ritorno di Zazie Beetz in Joker 2, da che l’attrice si era detta inizialmente contraria a un sequel, considerandolo non necessario alla continuazione della storia e rispetto a quanto era già stato raggiunto, in termini narrativi, dal film precedente. Condivideva insomma una sensazione di molti: che il film vincitore del Leone d’Oro, oltreché autoconclusivo, bastasse a sé stesso.

Ma di fronte a un di un incasso superiore al miliardo di dollari a fronte di un budget praticamente infinitesimale – questo il traguardo raggiunto dal primo film, ora ci arriviamo – la prospettiva di un secondo, facile guadagno può spingere a cambiare idea. Sicuramente ha convinto uno come Joaquin Phoenix, passato da un cachet di 4,5 milioni per il primo film a 20 milioni per il sequel. La sua è stata la prima cifra riportata da Variety, cui ha fatto seguito quella, comunque non indifferente, destinata a Lady Gaga: 10 milioni, considerato che si tratta di una new entry.

Ora è stato rivelato l’ultimo tassello, il cachet destinato a Todd Phillips, che ammonterebbe anch’esso a 20 milioni come per Phoenix. Questo porta il totale, solo fra regista e i due protagonisti, a 50 milioni. Vale a dire poco meno del budget del primo film, che si aggirava a partire dai 55 milioni e poteva arrivare a un massimo (secondo altre stime) di 70 milioni. Considerato questo e considerate le nuove sequenze musical di Joker 2, che secondo quanto anticipato richiederanno un’iniezione di liquidità in più, si calcola che questo nuovo sequel costerà dai 150 in su, con leggero margine di aumento. Vale a dire, appunto, dalle due alle tre volte tanto rispetto al precedente, a seconda delle stime che si sono fatte sul film del 2019. Dite che è un motivo sufficiente per tirarne fuori un sequel?