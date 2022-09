Joker 2, nuovo rumor: il film sarà narrato da Harley Quinn (ecco perché il musical)

Mentre al Toronto Film Festival tutta l'attenzione veniva attirata dal nuovo chiacchierato film indipendente The People s Joker, sul web sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti l'attesissimo Joker Folie à Deux, prossimo capitolo della saga di Todd Phillips.

Le riprese di Joker: Folie á Deux dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno a Los Angeles, e i primi rapporti sul progetto anticipano che la storia si svolgerà principalmente all'interno dell'Arkham State Hospital e che Joker 2 presenterà grossi elementi di musical nella storia: finora Lady Gaga è la più grande aggiunta al cast del film ed è stato confermato che interpreterà Harley Quinn nel sequel di Joker, e ora un nuovo rapporto - che ovviamente non andrebbe considerato come oro colato - ha messo insieme tutte le informazioni emerse finora.

Durante il podcast di The Weekly Planet, il conduttore James Clement ha affermato che secondo le sue fonti il sequel di Joker sarà narrato dal punto di vista dell'Harley Quinn di Lady Gaga invece che da quello dell'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix, e per questo motivo il film includerà sequenze musical, che saranno 'immaginate' da Harley: "Apparentemente, Joker 2 non è tanto un film di Joker, quanto uno su Harley Quinn... è dal punto di vista di Harley Quinn che sarà raccontata la storia, e il motivo per cui avrà sezioni musical è perché è attraverso quelle che lei percepisce la sua relazione con Joker."

Una spiegazione sicuramente plausibile, ma ribadiamo come non si tratti di informazioni ufficiali dunque per il momento restiamo in attesa di prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, diteci che cosa ne pensate nella sezione dei commenti.