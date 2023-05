Joker: Folie à Deux, Robert De Niro commenta la scelta del musical: ecco cosa ha detto

Dopo le ultime foto ufficiali di Joker: Folie à Deux e in attesa di novità da parte della DC, a commentare il nuovo film di Todd Phillips con protagonisti i premi Oscar Joaquin Phoenix e Lady Gaga ci ha pensato nientemeno che Robert De Niro.

Il leggendario attore della New Hollywood, che fu protagonista di una delle più famose scene del primo Joker nei panni del presentatore televisivo di Gotham City Murray Franklin, ha rivelato di aver personalmente sentito parlare del fatto che Joker: Folie à Deux sarà un musical, e ha commentato: "Oh, il sequel sarà un musical? L'ho letto da qualche parte, si, ne ho sentito parlare, anche con Joaquin Phoenix ... beh, chissà come lo stanno facendo? È molto interessante. Sì, va bene."

Sebbene la trama di Joker: Folie à Deux non sia ancora stata rivelata, sappiamo che il thriller targato DC Studios vedrà Joaquin Phoenix nei panni del Joker e Lady Gaga in quelli di Harley Quinn. Il cast includerà anche le apparizioni di Zazie Beetz, che ha interpretato la madre single nonché interesse amoroso del Joker Sophie Dumond nella prima puntata, Harry Lawtey, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. La produzione di Joker: Folie à Deux è iniziata nel dicembre 2022 e le riprese si sono concluse il mese scorso.

Joker: Folie à Deux debutterà nelle sale il 4 ottobre 2024. Nel frattempo, Robert De Niro può essere visto al cinema in Italia con Toro Scatenato, capolavoro di Martin Scorsese tornato nelle sale in una nuova veste 4K.