Joker: Folie à Deux sarà rated-r per violenza, contenuti sessuali e nudità integrale

Dopo aver ascoltato la voce di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn grazie ad un audio ufficiale diffuso da Warner Bros per pubblicizzare Joker: Folie à Deux, in queste ore continuano ad emergere nuove informazioni sul sequel di Todd Phillips.

Dopo che i DC Studios hanno pubblicato il primo poster di Joker: Folie à Deux, confermando le precedenti indiscrezioni che volevano l'uscita del primo poster fissata al prossimo 9 aprile (in Italia, per questi di fuso orario, lo vedremo il 10 aprile), in queste ore il comitato di valutazione della Motion Picture Association ha rivelato di aver assegnato al film una valutazione R a Joker: Folie à Deux: secondo la delibera, il film sarà classificato rated-R per "forte violenza, linguaggio scurrile, breve sessualità e nudità integrale".

Si tratta della stessa classificazione ricevuta da Joker del 2019, ad oggi l'unico film rated-r in grado di superare il miliardo di dollari di incasso al box office globale, ma per differenti motivazioni: il capitolo originale, Leone d'Oro a Venezia e vincitore di 2 Oscar su 11 nomination, ottenne infatti il famoso bollino rosso a causa di "forte violenza sanguinosa, comportamento inquietante, linguaggio scurrile e brevi immagini sessuali". Almeno a giudicare dalle motivazioni fornite dal MPA, sembra che Joker: Folie à Deux sarà meno violento di Joker, ma porrà più enfasi sulla sessualità: una classificazione che sembrerebbe essere in linea con le precedenti indiscrezioni sulla trama, che volevano il film ispirato a New York, New York, Holy Motors e Arancia meccanica.

La data d'uscita è fissata per il 4 ottobre 2024, giorno in cui si celebrerà il quinto anniversario del primo capitolo.

Nuovo Ordine Mondiale è uno dei più venduti oggi su