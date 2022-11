Joker Folie à Deux: ecco quando partiranno le riprese del film DC!

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dello slittamento dell'inizio delle riprese di Joker 2, l'atteso sequel della pellicola del 2019 con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix.

L'uscita di Folie à Deux, questo il titolo del secondo capitolo diretto sempre da Todd Phillips, è prevista per il prossimo 4 ottobre 2024, ma nonostante i rallentamenti delle scorse settimane sono arrivati oggi nuovi aggiornamenti.

Infatti, il capo della Warner Bros. Discovery David Zaslav ha dichiarato che le riprese di Joker: Folie à Deux partiranno entro la fine dell'anno. Durante la chiamata riguardante gli utili del terzo trimestre della società, Zaslav ha confermato i lavori partiranno questo dicembre insieme "all'incredibile talento recitativo" di Phoenix e Gaga.

I dettagli della trama non sono stati ancora rivelati, ma è stato riferito che il sequel si svolgerà in gran parte nell'Arkham Asylum, l'ospedale psichiatrico per i pazzi criminali di Gotham City e che si concentrerà sulle figure di Arthur Fleck e Harleen Quinzel, meglio conosciuta come la futura complice del Joker, Harley Quinn.

Per quanto riguarda i prossimi progetti DC, i film ad oggi in programma sono Shazam! Fury of the Gods (17 marzo 2023), The Flash (23 giugno 2023), Blue Beetle (18 agosto 2023), Aquaman and the Lost Kingdom (25 dicembre 2023), Joker: Folie à Deux (4 ottobre 2024), Wonder Woman 3 e The Batman 2.