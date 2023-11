Joker: Folie à Deux, qual è la trama del sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga?

Qual è la trama di Joker: Folie à Deux? Il sequel di Joker uscirà tra meno di un anno, ecco tutto quello che dovete sapere sull'attesissimo film interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e dalla premio Oscar Lady Gaga.

Come noto, Joker: Folie à Deux sarà un sequel diretto del primo Joker di Todd Phillips e presumibilmente inizierà con Arthur Fleck ancora chiuso nel manicomio criminale di Gotham City. Qui, almeno in base a ciò che sappiamo dalle poche immagini promozionali diffuse online, dai fumetti e soprattutto dalla dinamica tra i due personaggi creata per la serie tv animata di Batman, Joker farà la conoscenza di Harley Quinn, con la quale stabilirà immediatamente un legame: del resto il sottotitolo del film, 'Folie à Deux', fa riferimento ad una sindrome psichiatrica nota come 'Disturbo psicotico condiviso', una condizione che si verifica quando un disturbo psicotico viene 'trasmesso' da un individuo all'altro, cosa che sarà probabilmente spiegata per giustificare la trasformazione della dottoressa Harleen Quinzel nella criminale Harley Quinn.

Non tutto il film sarà ambientato nel manicomio però, e in un modo o nell'altro la coppia riuscirà ad uscire dall'istituto, come già anticipato da diverse foto dal set di Joker 2, che appunto hanno ritratto i protagonisti per le strade di Gotham. Inoltre, Joker: Folie à Deux avrà molti elementi appartenenti al genere musical, probabilmente inseriti nella trama come 'sogni', 'visioni' o 'allucinazioni' di Harley Quinn e usati per sottolineare il suo crollo psicotico.



Il cast è composto, oltre che da Joaquin Phoenix e Lady Gaga, anche da Zazie Beetz (che torna nel ruolo di Sophie Dumond già interpretato nel primo film) e dalle new entry Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. La data d'uscita è fissata per il 4 ottobre 2024.