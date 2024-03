Joker: Folie à Deux, i primi rumor: il sequel tornerà al Festival di Venezia?

Mentre Dune 2 ha iniziato il suo regno al box office e le prime reazioni a Furiosa hanno preso a circolare online, in queste ore anche l'altro attesissimo titolo Warner Bros del 2024, Joker: Folie à Deux, è tornato a far parlare di sé.

Deadline infatti ha riferito che Joker: Folie à Deux è "ampiamente atteso" al Festival di Venezia 2024, dove con molta probabilità sarà presentato in anteprima mondiale a settembre, con circa un mese d'anticipo rispetto alla data d'uscita worldwide, fissata per il 4 ottobre. Come ricorderete di certo, il primo Joker di Todd Phillips del 2019, prima di arrivare ad incassare 1 miliardo di dollari in tutto il mondo diventando il più grande successo nella storia del circuito rated-r, aveva iniziato il suo viaggio proprio dal Festival di Venezia, dove a sorpresa aveva vinto il Leone d'oro, ancora oggi il premio cinematografico più importante mai assegnato ad un cinecomic (il film ottenne anche 11 nomination agli Oscar 2020, il numero di candidature più alto di sempre per un film tratto dai fumetti e il record di quell'edizione): un eventuale ritorno al Lido, magari fuori concorso, sarebbe un ottimo modo per omaggiare quel risultato.

Il fatto che Joker: Folie à Deux sarà un semi-musical, con co-protagonista Lady Gaga, lo rende teoricamente ancora più pseudo-artistico del primo episodio, e con rimandi a One from the Heart di Francis Ford Coppola e New York, New York di Martin Scorsese Todd Phillips potrebbe riuscire a conquistare il pubblico di Venezia ancora una volta.

Staremo a vedere, vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità. Per altri contenuti scoprite l'incredibile budget di Joker 2.