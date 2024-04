Joker: Folie à Deux, ecco perché Todd Philips ha scelto Lady Gaga per Harley Quinn!

Sin dall'annuncio del sequel del film del 2019, la scelta di Lady Gaga come Harley Quinn di Joker: Folie à Deux ha rappresentato uno dei principali punti d'interesse del nuovo lavoro di Todd Philips: ma qual è il motivo che ha spinto il regista di Una Notte da Leoni a puntare sulla popstar già vista in House of Gucci?

A parlarne, nel giorno dell'uscita del trailer di Joker: Folie à Deux, è stato Philips stesso: nel corso del panel del CinemaCon dedicato al suo film, il regista ha spiegato di non aver avuto dubbi neanche per un istante sulla star di Born this Way e Poker Face, dalla quale è stato immediatamente colpito per alcune caratteristiche.

"Abbiamo scelto Lady Gaga perché lei è magia. Io ho fatto da produttore per A Star is Born. Quella è stata la prima volta in cui ho avuto modo di incontrarla e di guardarla lavorare. Mentre scrivevamo questa sceneggiatore, Scott Silver, che ha lavorato con me alla scrittura, continuava a nominarla" sono state le sue parole.

La nuova Harley Quinn, insomma, sembrerebbe esser stata scritta proprio pensando a Lady Gaga: sarà stata una scelta saggia? Lo scopriremo tra qualche tempo! Noi, intanto, vi abbiamo indicato alcuni importanti dettagli del trailer di Joker: Folie à Deux.

