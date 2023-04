Joker: Folie à Deux, nuove foto ufficiali con Joaquin Phoenix e Harley Quinn di Lady Gaga

Come vi avevamo anticipato ieri pomeriggio, le riprese di Joker: Folie à Deux si sono concluse e ora, nel confermarlo ufficialmente, il regista e sceneggiatore Todd Phillips è comparso su Instagram con una gradita sorpresa per i suoi followers.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'autore del primo Joker e della trilogia di Una notte da leoni è andato sul suo profilo social per condividere due nuove foto inedite di Joker e Harley Quinn, che offrono un'occhiata alla premio Oscar Lady Gaga nei panni della dottoressa Harleen Quinzel e al suo (presumibilmente) amante Arthur Fleck, ancora una volta interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix.

Da notare che la foto di Harley Quinn ci mostra il nuovo personaggio dell'universo di Todd Phillips non solo con indosso un pesante trucco nero da clown intorno agli occhi, ma anche in piedi in quello che sembrerebbe essere 'ascensore del condominio di Joker (o per lo meno una riproposizione di quella stessa scena) in un'immagine che pare rispecchiare l'iconica inquadratura dell'atto finale del Joker del 2019. Nell'immagine dedicata ad Arthur, invece, Joker è truccato di tutto punto e indossa il suo abito-costume, mentre viaggia all'interno di quello che sembrerebbe essere un autobus della prigione (a proposito di costumi, avete già visto le immagini di Lady Gaga nel costume di Harley Quinn sul set del film?).

Joker: Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024.