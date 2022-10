Joker Folie à Deux, Margot Robbie commenta finalmente la Harley Quinn di Lady Gaga

Margot Robbie è diventata la prima attrice ad interpretare in live-action Harley Quinn, l'iconica anti-eroina del mondo di Batman, ma molto presto cederà il posto a Lady Gaga per l'attesissimo Joker: Folie à Deux.

La notizia del nuovo casting è arrivata con un certo clamore nei mesi scorsi, dato che l interpretazione di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn è spesso citata tra le migliori performance di sempre per il genere cinecomix, ma come da galateo nel corso di una recente intervista promozionale concessa ad MTV la star di The Wolf of Wall Street e C'era una volta a Hollywood si è detta entusiasta e curiosa del taglio che Lady Gaga e Todd Phillips daranno al personaggio, ammettendo di non vedere l'ora di saperne di più.

"Quando ho saputo la cosa ne sono stata molto felice, perché fin dall'inizio il mio obiettivo era trasformare Harley Quinn in uno di quei personaggi immortali della cultura mondiale, come è Batman ma come è anche, non so, Macbeth, per esempio. Ruoli che vengono passati di generazione in generazione, da grande attore a grande attore. Chiunque può interpretare il proprio Batman o il proprio Macbeth, no? Anche la Regina Elisabetta, mi viene in mente ora, è un ruolo che è stato interpretato da tantissime attrici diverse. Per me è un onore aver costruito una base abbastanza solida che possa rendere Harley qualcosa di duraturo, uno di quei personaggi che altri attori possono provare a interpretare. E sono convinta che Lady Gaga farà qualcosa di incredibile".

Ricordiamo che Joker: Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024. Secondo le ultime indiscrezioni, il film sarà raccontato proprio dal punto di vista della Harley Quinn di Lady Gaga. Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.