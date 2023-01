Joker Folie à Deux, il titolo di lavorazione è 'Giulietta': è un riferimento al primo film

In attesa delle prime immagini di Lady Gaga come Harley Quinn, in queste ore è stato confermato che Joker Folie à Deux sta proseguendo le sue riprese principali in questi giorni sotto il titolo di lavorazione di Giulietta.

Il titolo è un ovvio riferimento a 'Romeo & Giulietta', classica opera teatrale di William Shakespeare, ma la citazione in questo caso è doppia: il titolo di lavorazione 'Giulietta', infatti, si collega direttamente a quello del primo Joker di Todd Phillips, uscito nel 2019 e che nel 2018 venne girato col working title di 'Romeo'.

Evidentemente la troupe spera che la fortuna che ha accompagnato quella produzione possa ripetersi anche in questo sequel, dopotutto non capita tutti i giorni che un film costato appena 70 milioni arrivi ad incassare oltre un miliardo al botteghino globale. Tra l'altro, ma è inutile sottolinearlo, i due titoli di lavorazione Romeo + Giulietta anticipano la relazione tra Joker e Harley Quinn che sarà al centro di Joker Folie à Deux, un film che secondo le indiscrezioni sarà narrato dal punto di vista di Lady Gaga - indiscrezione che il working title 'Giulietta' sembrerebbe confermare.

Joker Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024, il che significa che arriverà esattamente lo stesso giorno e lo stesso mese del suo predecessore, uscito nel 2019. Alla faccia della scaramanzia.