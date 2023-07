Joker: Folie à Deux, Lady Gaga voleva essere chiamata Lee sul set del film

A diversi mesi di distanza dalla pubblicazione delle ultime foto ufficiali di Joker: Folie à Deux e con largo anticipo sulla data d'uscita, prevista per ottobre 2024, sembrerebbe già essere partita la fase promozionale del nuovo film di Todd Phillips.

Nel corso di una recente intervista con il podcast The Trenches Talk, infatti, Lawrence Sher, il direttore della fotografia nominato all'Oscar per Joker, ha rivelato di "non aver mai incontrato la vera Lady Gaga sul set del sequel", dato che per tutto il tempo delle riprese l'attrice e cantante vincitrice dell'Oscar è sempre rimasta nei panni del suo personaggio: Sher ha iniziato a insospettirsi quando, apparentemente, Lady Gaga ha preteso di essere chiamata Lee (probabilmente in riferimento a 'Harley' Quinn), e non con il suo vero nome, Stefani Germanotta, né tanto meno con il nome d'arte Lady Gaga.

"Non ho minimamente conosciuto la vera Stefani sul set di Joker 2", ha detto il direttore della fotografia. “Mi sento di dire di non averla mai incontrata davvero, nemmeno durante le prove per il trucco e i capelli. Forse mi sono tenuto troppo a distanza per non disturbare il suo spazio, per così dire, ma poi ho iniziato a pensare che forse stava succedendo qualcosa di strano su quel set. Ci siamo parlati a malapena, e una volta per darle un'indicazione le dissi una cosa tipo: 'Stefani, forse sarebbe meglio se ti spostassi un po' più in là per questa scena...' e a un certo punto qualcuno mi disse: 'Sai, a Stef piacerebbe essere chiamata Lee quando si trova sul set'."

Che sia già iniziata la macchina promozionale per spingere Lady Gaga alla vittoria dell'Oscar e replicare così il successo di Joaquin Phoenix con il primo Joker di Todd Phillips? Di certo la strada è lunga, dato che Joker: Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.