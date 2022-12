Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix è di nuovo Arthur Fleck nella prima foto dal set!

Sono passati ben 4 anni da quei primi momenti in cui eravamo tutti qui ad interrogarci su quale sarebbe stato l'aspetto del protagonista del Joker di Todd Philips: oggi quell'aspetto lo conosciamo fin troppo bene, ma l'intensità dell'hype con cui aspettiamo notizie sul sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga è la stessa di allora.

Mentre una fan-art immagina la Harley Quinn di Lady Gaga, proprio Todd Philips ci concede dunque un inaspettato regalo di Natale anticipato, accordandoci la possibilità di dare un primo sguardo all'aspetto del personaggio di Joaquin Phoenix nel sequel chiamato a rispettare le aspettative derivanti dall'incredibile successo del suo predecessore.

Joker ci appare in questo caso durante una seduta dal barbiere, con tanto di capelli lavati e schiuma da barba in faccia, presumibilmente all'interno dello stesso Arkham Asylum nel quale il nostro era stato rinchiuso dopo aver scatenato una rivolta verso il finale del primo film, almeno a giudicare dalla divisa indossata dall'uomo che si sta occupando di tenere in ordine il viso della nemesi di Batman.

Una foto che non ci rivela ovviamente nient'altro, ma che ci permette comunque di riabbracciare per la prima volta dal 2019 il personaggio valso un Oscar al buon Joaquin Phoenix: cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Il direttore della fotografia, intanto, ci ha promesso una grande Lady Gaga in Joker: Folie à Deux.