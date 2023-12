Joker: Folie à Deux, anche James Gunn è stato coinvolto: ecco come ha lavorato al sequel

Dopo aver parlato dello stato di lavorazione di The Batman: Parte 2, il direttore creativo del DCU e co-presidente dei DC Studios James Gunn ha discusso del suo coinvolgimento in Joker: Folie à Deux, l'atteso sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Tramite un post sul nuovo il social media Threads, infatti, l'autore di Guardiani della Galassia, The Suicide Squad e il prossimo Superman: Legacy ha spiegato che in qualità di leader dei DC Studios ha partecipato alla realizzazione di Joker: Folie à Deux, per quanto comunque il suo contributo sia stato minimo e non abbia minimamente interferito con la guida del regista e sceneggiatore Todd Phillips, vincitore del Leone d'Oro a Venezia con il primo Joker del 2019: "Todd aveva il sequel di Joker in pieno svolgimento quando io e Peter Safran abbiamo assunto la guida dei DC Studios: ho osservato lo sviluppo del film da lontano e consegnato qualche appunto, offerto qualche consiglio, ma in questo caso la produzione si è interfacciata soprattutto con la dirigenza di Warner Bros, dato che il progetto è iniziato con loro", ha scritto Gunn. "Ma i DC Studios sono coinvolti in tutto ciò che riguarda il live-action."

Gunn ha inoltre confermato che i film Elseworlds, ovvero quei titoli, come Joker e The Batman: Parte 2, che non faranno parte del DCU ma saranno ambientati in 'universi narrativi stand-alone', saranno molto rari e per essere realizzati dovranno fondarsi su premesse 'eccezionali'. I progetti Elseworlds avranno inoltre una sigla iniziale totalmente diversa da quella del nuovo DCU, che a sua volta sarà modificata rispetto a quella del vecchio DCEU.

Joker: Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024, distribuito da Warner Bros Pictures. Per altri contenuti ecco tutto quello che sappiamo sulla trama di Joker: Folie à Deux.