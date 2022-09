Joker: Folìe a Deux, Jacob Lofland è l'ultima new entry nel cast!

Continua a prender forma questo Joker: Folìe a Deux: il film di Todd Philips, sequel del clamoroso successo del 2019 che valse l'Oscar a Joaquin Phoenix per la sua interpretazione della storica nemesi di Batman, sta completando proprio in questi giorni un cast che già potrà contare su nomi di primissimo livello.

Oltre al già citato Joaquin Phoenix e a Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn, Joker: Folìe a Deux potrà contare anche su Brendan Gleeson, annunciato solo pochi giorni fa, nonché sul ritorno di Zazie Beetz e sull'ultima new entry ufficializzata proprio in queste ore: stiamo parlando di Jacob Lofland, noto a tutti soprattutto per il ruolo di Aris in Maze Runner - La Fuga.

La trama di Joker: Folìe a Deux è ovviamente tenuta ancora sotto chiave dalla produzione, ma è cosa ormai nota che le vicende del film si svolgeranno (quasi?) interamente nell'Arkham Asylum, il celebre manicomio criminale in cui sono rinchiuse le più temibili menti criminali di Gotham City: proprio in questo scenario andrà ad inserirsi il misterioso personaggio interpretato da Lofland, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe rivestire un ruolo di primaria importanza nella struttura.

Vedremo quali saranno i prossimi arrivi nel cast di quello che si preannuncia come uno dei film più attesi dei prossimi anni: nel frattempo, qui trovate un nostro approfondimento su Harley Quinn per il 30 anni del personaggio di Lady Gaga.