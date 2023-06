Joker: Folie à Deux è ispirato a un musical flop di Francis Ford Coppola

Quando Todd Philips annunciò di volersi dare al musical con Joker: Folie à Deux il mondo intero fu colto alla sprovvista: possibile associare le gesta di Arthur Fleck a musica, parti cantate e coreografie? Il regista è convinto di sì, e per farlo si è ispirato a un film semi-sconosciuto di Francis Ford Coppola.

Dopo la conferma da parte di Zazie Beetz che Joker: Folie à Deux sarà effettivamente un musical, il direttore della fotografia Lawrence Sher ha infatti indicato Un Sogno Lungo un Giorno di Coppola come principale fonte d'ispirazione per le atmosfere del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga nei panni di Joker e Harley Quinn.

"Un Sogno Lungo un Giorno, che è un vecchio film di Francis Ford Coppola. L'ho studiato a lungo per Joker, quindi è diventato parte integrante del discorso. Che quelle immagini abbiano o meno realmente influenzato le nuove, e in parte forse l'hanno fatto, sono sicuramente state un punto di partenza per me e il production designer Mark Friedberg. Non è quel tipo di fonte d'ispirazione che ti fa andare sul set e dire: 'Voglio che il film sia come quello', ma è come cibo per il cervello, nutrimento per i sogni" sono state le parole di Sher.

E voi, conoscevate già il clamoroso flop al botteghino del regista de Il Padrino? Fatecelo sapere nei commenti! Anche Robert De Niro, intanto, ha detto la sua sulla svolta musical di Joker.