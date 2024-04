Joker: Folie à Deux sarà ispirato a questo film di Martin Scorsese?

Il trailer di Joker: Folie à Deux di Todd Phillips ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, soprattutto perché il nuovo capitolo si preannuncia piuttosto differente dal precedente, che permise a Joaquin Phoenix di aggiudicarsi il premio Oscar quale miglior attore protagonista. Affiancato da Lady Gaga è ora pronto a tornare.

Phoenix e Gaga interpretano Arthur Fleck/Joker e Harley Quinn nel sequel del film del 2019. Osservando le sequenze mostrate nel trailer da record di Joker 2, i fan più attenti hanno notato la connessione con Martin Scorsese. Se Joker sembrava ispirato a film come Taxi Driver e Re per una notte, Joker 2 sembra riferirsi a New York, New York, un altro film significativo nella longeva carriera di Martin Scorsese.



Warner Bros. spera di replicare l'enorme successo globale di Joker, che arrivò ad incassare un miliardo di dollari con 11 candidature ai premi Oscar. Il film ha attirato a sé anche un discreto numero di detrattori ma critici e fan sono spesso concordi nell'affermare che Todd Phillips si è ispirato al più illustre collega. E se Arthur Fleck è un solitario disilluso che si spinge verso azioni violente come Travis Bickle in Taxi Driver, ed è ossessionato da un conduttore di talk show notturno, Murray Franklin (non a caso interpretato da Robert De Niro, attore feticcio di Scorsese), alla base di Re per una notte. Ora, Joker: Folie à Deux si addentra nel genere musicale proprio come fece Scorsese con il film del 1977, sempre con De Niro nel cast insieme a Liza Minnelli, un audace esperimento del regista, che cercò di ribaltare gli stilemi del genere musicale, e di fatto un passaggio meno celebrato rispetto ad altri lavori della sua carriera. Allo stesso modo, Todd Phillips sembra mettere in scena il suo sequel proprio su queste basi, con la musica al centro del rapporto tra i due personaggi principali, una relazione intima e perversa tra due emarginati, una sorta di remix oscuro e tormentato della storia tra Jimmy e Francine in New York, New York. Voi cosa ne pensate?

Se non l'avete ancora visto recuperate il trailer di Joker Folie à Deux.

