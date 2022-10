Joker: Folie à Deux, Harry Lawtey si unisce al cast del film di Todd Philips!

C'è ancora tanto lavoro da svolgere per Joker: Folie à Deux: il film di Todd Philips, sequel del primo capitolo datato 2019, è evidentemente ancora in fase embrionale e la prima cosa da fare è ovviamente concludere le operazioni relative al casting, compito che la produzione ha comunque ormai quasi portato a compimento.

Dopo la recente aggiunta di Brendan Gleeson a un cast che già comprende il veterano Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck e la new entry Lady Gaga in quello di Harley Quinn, Todd Philips può dunque dare il benvenuto anche ad Harry Lawtey, che proprio in queste ore è stato annunciato come ultimo acquisto del cast di Joker: Folie à Deux.

Inglese, classe 1996, Lawtey ha conquistato la notorietà soprattutto grazie alla sua partecipazione a Industry, serie HBO di cui recentemente abbiamo visto concludersi la seconda stagione: una carriera ancora giovane, quella del nostro Harry, che vede quindi in Joker: Folie à Deux l'occasione perfetta per spiccare il volo verso la Hollywood che conta.

Al momento non sappiamo ancora che ruolo andrà ad interpretare la star di Industry, così come sono ancora tenuti sotto chiave i dettagli relativi alla storia di questo secondo film con Phoenix nel ruolo della nemesi di Batman: pare, comunque, che le riprese di Joker: Folie à Deux prenderanno il via prima del previsto. Impazienti? Noi decisamente sì!