Joker: Folie a Deux, la nuova foto anticipa l'arrivo del trailer?

Inizia il conto alla rovescia per Joker: Folie a Deux di Todd Phillips: il secondo capitolo del Joker di Joaquin Phoenix arriverà nelle sale cinematografiche esattamente tra un anno, il 4 ottobre 2024, e per "celebrare" questa data, il regista ha pubblicato una nuova foto dell'attesissimo film.

Sul proprio profilo Instagram, Todd Phillips regala al pubblico uno scatto di Phoenix rivolto verso il cielo e gli occhi chiusi, intento a godersi le gocce di pioggia che gli cadono sul viso. L'immagine, dai toni grigi, è illuminata da alcuni ombrelli colorati, disposti parallelamente a Joker, che ricordano gli abiti e il make up del personaggio nel primo film. Il regista ha poi commentato l'immagine (che trovate in calce all'articolo) ringraziando i fan. Che sia solo un indizio della prossima uscita del primo trailer?

Il nuovo film di Phillips sarà una svolta per il personaggio di Joker: il solitario Arthur Fleck incontrerà finalmente la sua anima gemella, Harley Quinn interpretata da Lady Gaga: sapevate che Lady Gaga volle essere chiamata Lee sul set di Joker: Folie a Deux? La performance dell'attrice e cantante, che ha già brillato sul grande schermo, è tra le più attese in quanto il ruolo della compagna fidata di Joker sembrerebbe cucito su di lei. Non dimentichiamo, inoltre, che pare che Joker 2 sarà un musical e la presenza di una voce dal calibro di quella di Lady Gaga sicuramente darà un contributo non indifferente a questa nuova avventura del folle personaggio interpretato da Joaquin Phoenix.

E voi cosa vi aspettate dal sequel di Joker di Todd Phillips? Scrivetecelo nei commenti!