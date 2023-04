Joker: Folie à Deux, finite le riprese del sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Dopo i tanti video dal set di Joker: Folie à Deux, i lavori sul nuovo attesissimo cinecomix DC Studios con protagonisti i vincitori del premio Oscar Joaquin Phoenix e Lady Gaga sono prossimi alla conclusione.

In queste ore, infatti, viene riportato che le riprese di Joker: Folie à Deux si sono appena concluse, quattro mesi dopo l'inizio ufficiale della produzione, l'11 dicembre scorso. Secondo le indiscrezioni, il film scritto e diretto da Todd Phillips sarà ora sottoposto ad un processo di post-produzione che durerà parecchi mesi. La data d'uscita di Joker: Folie à Deux, lo ricordiamo, è fissata al 4 ottobre 2024.

Le tempistiche comunque sembrerebbero coincidere con i prossimi impegni della star Joaquin Phoenix, interprete del protagonista Arthur Fleck alias Joker: l'attore infatti nelle prossime settimane dovrebbe iniziare le riprese di The Island, il nuovo film di Pawel Pawlikowski nel quale reciterà anche la sua partner nella vita reale Rooney Mara, senza contare che in base ai rumor Joaquin Phoenix sarà nel nuovo film di Paul Thomas Anderson, le cui riprese dovrebbero partire a luglio - anche se intorno alla prossima opera dell'autore de Il petroliere girano più indiscrezioni che conferme. L'attore sarà visto a fine mese in Beau ha paura di Ari Aster e soprattutto a novembre in Napoleone di Ridley Scott.

Ricordiamo che nel cast del sequel di Joker, oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ci saranno anche Harry Lawtey, Zazie Beetz, Brendan Gleeson e Catherine Keener.