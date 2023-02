Joker: Folie à Deux sta filmando finali multipli: grossi cambiamenti ad Harley Quinn!

A pochi giorni dalla pubblicazione della prima foto ufficiale di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn in Joker Folie à Deux, in queste ore sono emerse nuove preziose indiscrezioni sullo stato dei lavori del nuovo film scritto e diretto dal vincitore del Leone d'Oro Todd Phillips.

Secondo l'insider KC Walsh - oggi letteralmente scatenato, dopo aver diffuso la notizia sulla produzione dei sequel di Shang Chi e Eternals e l'imminente arrivo di Doctor Strange 3 - Todd Phillips potrebbe essere costretto a girare diversi finali per Joker: Folie à Deux, sebbene la motivazione dietro questa scelta al momento non è chiara.

Inoltre, Walsh ha anche affermato che, secondo le sue fonti, la storia della Harley Quinn di Lady Gaga sarà molto diversa dai fumetti, con il personaggio che nell'universo narrativo del film sarà ritratta come una "paziente di Arkham proprio come Joker, e non il medico", come invece è stato per tutte le versioni precedenti del personaggio (inclusa quella di Margot Robbie). Chiaramente i DC Studios non hanno ancora commentato queste indiscrezioni, il che significa che per il momento si tratta di informazioni impossibili da verificare.

Ricordiamo che Joker: Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024, per la nuova etichetta dei DC Studios 'DC Elseworlds', dedicata a tutti i progetti targati DC che non faranno parte dell'universo narrativo condivido DCU istituito da James Gunn e Peter Safran.