Joker: Folie à Deux, due nuove foto con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Natale 2023 è passato ma il regista Todd Phillips ha voluto festeggiarlo anche con i suoi followers, lasciando sotto l'albero due nuove foto ufficiali del suo prossimo film Joker: Folie à Deux.

"Auguri a tutti voi delle felici vacanze e uno splendido anno nuovo" ha scritto l'autore Leone d'Oro, nella didascalia di accompagnamento al post che potete trovare in calce all'articolo, includendo anche la data d'uscita di Joker 2 fissata al 4 ottobre 2024. Le due immagini allegate mostrano una Arthur Fleck rinchiuso nella sua cella di massima sicurezza nel manicomio Arkham e l'altra Lady Gaga nei panni di Harley Quinn a colloquio con Joaquin Phoenix vestito da Joker.

Lo scorso San Valentino, Todd Phillips aveva pubblicato un primo sguardo a Joaquin Phoenix e Lady Gaga in Joker: Folie à Deux, mentre ad ottobre ci ha regalato un secondo post. La primavera scorsa, la scooper Grace Randolph aveva riferito che la storia di Joker: Folie à Deux sarà raccontata dal punto di vista di Harley Quinn e che ruoterà intorno alle sessioni di musicoterapia organizzate dall'Arkham Asylum, dettaglio confermato dal direttore della fotografia Lawrence Sher, che ha anche anticipato che uno dei punti di riferimento del film è stato One from the Heart di Francis Ford Coppola come modello e punto di partenza per lo schema visivo del prossimo sequel. Nel frattempo, si dice che lo stile musicale di Folie à Deux sia fortemente ispirato ai musical di Liza Minelli come Cabaret e That's Entertainment!, con Phillips che ha chiarito che se il primo Joker era la sua risposta a Taxi Driver, allora Folie A Deux sarà New York, New York, sempre di Martin Scorsese con Robert De Niro.

