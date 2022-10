Joker: Folie à Deux, il direttore della fotografia:'Lady Gaga sarà davvero perfetta'

In attesa dell'inizio delle riprese di Joker: Folie à Deux, sequel del film del regista Todd Phillips con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix, il direttore della fotografia Lawrence Sher ha speso parole al miele per Lady Gaga, una delle new entry nel cast del seguito previsto nel 2024 nelle sale cinematografiche.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Sher ha parlato di Gaga in questi termini, definendola una scelta davvero interessante:"Sarà davvero perfetta per questo film e creerà un tipo di magia molto simile a quella di Joaquin. Il mix tra i due sarà esattamente ciò che speriamo, ed è entusiasmante, troveremo magia ogni giorno sul set. Se tutto andrà bene avremo anche un po' di follia. Ci piace quando c'è un po' di caos".



Todd Phillips dirigerà anche il sequel e secondo quanto dichiarato da Lawrence Sher le riprese di Joker 2 sono slittate e dovrebbero iniziare tra quattro/cinque settimane. Oltre alle riprese nei teatri di posa a Los Angeles verranno girate alcune sequenze in esterna a New York.



Joaquin Phoenix tornerà nel ruolo del celebre villain protagonista del franchise, con Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn, la storica fidanzata del Joker. La popstar e attrice sarà soltanto l'ultima interprete del personaggio dopo le recenti performance di Margot Robbie e Kaley Cuoco.



Nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori novità sul progetto.