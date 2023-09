Joker: Folie à Deux sarà davvero un musical? La compositrice: 'Ci sarà molta musica'

Joker: Folie à Deux sarà davvero un musical? A quanto pare si, ma la compositrice Hildur Guðnadóttir, che vinse l'Oscar nel 2020 per la miglior colonna sonora di Joker - non vuole sbottonarsi troppo.

Durante una recente intervista promozionale concessa a ComicBook in vista di Assassinio a Venezia, nuovo episodio della saga di Hercules Poirot diretta e interpretata dal premio Oscar Kenneth Branagh, la compositrice - che è tornata a collaborare con Todd Phillips anche per il sequel Joker: Folie à Deux - è stata interrogata sulle indiscrezioni che vogliono il sequel di Joker come un vero e proprio musical: "Tutto quello che posso dire è che ci sarà molta musica", ha commentato la Guðnadóttir. "Questo è tutto quello che posso rivelare."

Al momento non è dato sapere come queste canzoni - o questi elementi musical - verranno implementate nella storia, ma si dice che la narrazione di Joker: Folie à Deux sarà divisa tra il punto di vista di Joker e quello di Harley Quinn, dunque possiamo immaginare che gli stacchetti musicali in un mondo realistico come quello del primo film saranno giustificati come voli pindarici e/o visioni dei due protagonisti (interpretati rispettivamente dai premi Oscar Joaquin Phoenix e Lady Gaga). Dopotutto, come ricorderete, nel primo Joker di Todd Phillips Arthur Fleck passava gran parte del film ad immaginare la sua relazione con Sofie Dummond (un personaggio che tornerà nel sequel, interpretato ancora una volta da Zazie Beetz).

Joker: Folie à Deux uscirà ad ottobre 2024, con le riprese finite ad aprile 2023: il film, come The Batman: Parte 2 di Matt Reeves e Robert Pattinson, che invece uscirà ad ottobre 2025, farà parte della nuova etichetta 'Elseworlds' dei DC Studios, dedicata a tutti i progetti slegati dal canone ufficiale del DCU di James Gunn e Peter Safran.

