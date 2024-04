Joker: Folie à Deux, la danza di Joker e Harley nel primo poster ufficiale

Warner Bros ha confermato in via ufficiale, come da precedenti indiscrezioni, che il primo trailer di Joker: Folie à Deux uscirà la prossima settimana, e per l'occasione la major ha diffuso anche un primo poster incentrato sulla danza di Joker e Harley Quinn.

Intitolato "Il mondo è un palcoscenico", il primo poster ufficiale mostra il Joker di Joaquin Phoenix che fissa amorevolmente la Harley Quinn di Lady Gaga, mentre sono stretti in un abbraccio danzante. Ha anche in mano una sigaretta, con il trucco di Harley Quinn tutto rovinato. La didascalia, poi, come detto conferma anche la data del primo trailer, che sarà presentato in anteprima il 9 aprile: in Italia invece arriverà il 10 aprile, presumibilmente nella notte tra il 9 e il 10 aprile.

Il primo film è stato presentato in anteprima nel 2019 ed è stato un enorme successo: ha incassato 335,4 dollari al botteghino nazionale e ha superato la soglia del miliardo di dollari a livello internazionale, con 728,6 dollari provenienti da altri mercati. Il film ha aggiunto 56,9 milioni di dollari dalla performance del mercato home-video, che include le vendite di VOD, DVD e Blu-Ray, oltre ad ottenere 2 vittorie agli Oscar su un totale di 11 nomination (il record degli Oscar 2020) e il Leone d'oro a Venezia, il premio più importante mai vinto finora da un cinecomic.

La trama del sequel rimane sconosciuta ma secondo le prime anticipazioni ufficiali di Variety Joker: Folie à Deux sarà un jukebox musical, stile Chicago e Mamma mia, e includerà la reinterpretazione di diverse canzoni famosissime. Il budget è stato di circa 200 milioni di dollari, ben superiore a quello del primo episodio costato circa 60-70 milioni.

Joker: Folie à Deux uscirà nelle sale cinematografiche il 4 ottobre 2024, nel giorno del quinto anniversario del primo episodio.

