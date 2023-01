Joker Folie à Deux: la compositrice del primo capitolo tornerà per il sequel!

Dopo avervi mostrato la prima foto di Joaquin Phoenix dal set di Joker: Folie à Deux, oggi torniamo a parlare dell'attesa pellicola diretta da Todd Philips prevista per il 2024.

Come ben sapete il sequel del film del 2019 sarà un musical e Lady Gaga affiancherà il nostro protagonista vestendo i panni di Harley Quinn. L'aspetto sonoro sarà quindi ancor più fondamentale e proprio nelle ultime ore sono arrivate delle importanti novità in merito a chi si occuperà della colonna sonora della pellicola.

Infatti, la compositrice Hildur Guðnadóttir ha confermato a Variety che tornerà e ha rivelato di aver già iniziato a lavorare al film. L'artista islandese ha ottenuto numerosi premi in carriera e proprio per il suo lavoro in Joker è stata premiata con un Golden Globe, un Critics' Choice Awards, un Premio BAFTA, un Premio Oscar e un Premio Soundtrack Stars al Festival del cinema di Venezia.

Hildur è diventata famosa grazie alle sue colonne sonore cinematografiche e televisive, tra cui Journey's End, Mary Magdalene e Sicario: Day of the Soldado. L'anno scorso ha inoltre realizzato la colonna sonora di Tár di Todd Field e di Women Talking di Sarah Polley. La compositrice è anche nota per il suo lavoro nella miniserie della HBO Chernobyl, che le è valsa un Primetime Emmy Award, un BAFTA TV Award e un Grammy Award.

Per salutarvi, vi lasciamo con le dichiarazioni di Margot Robbie su Lady Gaga.