Joker Folie à Deux come musical? Per una star del primo film 'ha perfettamente senso'

Dopo aver anticipato a mezza bocca il possibile ritorno di Domino in Deadpool 3, l'attrice Zazie Beetz ha commentato le notizie su Joker Folie à Deux, intervenendo principalmente sulla controversa 'situazione musical'.

Dopo le numerose indiscrezioni degli scorsi mesi, arrivate insieme all'annuncio del casting di Lady Gaga in Joker 2, il primo teaser di Joker Folie à Deux pubblicato in questi giorni sembrerebbe aver definitivamente confermato che il nuovo film di Todd Phillips, sequel diretto del vincitore del Leone d'Oro a Venezia nominato a 12 premi Oscar, sarà a tutti gli effetti un musical. Non è ancora chiaro in che misura il genere musical influenzerà il prossimo capitolo della vita di Arthur Fleck, né che peso avrà sulla regia di Todd Phillips, ma secondo Zazie Beetz è perfettamente logico che Joker Folie à Deux venga girato come un musical:

“In realtà penso che sia meraviglioso, e sono convinta che abbia davvero senso come scelta artistica. Ammetto che, quando l'ho saputo, non ne sono rimasta molto sorpresa. Todd ha sempre avuto un approccio molto creativo nei confronti di questo personaggio. Personalmente amo i musical, perché permettono ai personaggi di esprimere le proprie emozioni, sia positive che negative, in una maniera diversa, ma altrettanto potente. Cantare e ballare è un'esperienza molto catartica. Riesco benissimo immaginarmi Arthur mentre lo fa, è anche un modo per sperimentare. Stiamo parlando del Joker, quindi credo che abbia perfettamente senso come idea."

Ricordiamo che, anche se non sono stati citati dalla Warner Bros Discovery durante la chiamata con gli azionisti che ha annunciato una rivoluzione totale del DCEU, che adesso proverà a modellare la propria saga sullo stile 'interconnesso' del MCU, The Batman 2 e Joker Folie à Deux difficilmente saranno scartati dallo studio com'è accaduto con altri progetti nel corso della settimana appena passata: il perché abbiamo provato a spiegarlo nell'articolo che trovate cliccando sul link evidenziato.

