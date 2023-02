Joker: Folie à Deux, la colonna sonora si ispirerà ai musical con Liza Minnelli

Dopo la prima immagine di Lady Gaga come Harley Quinn, abbiamo avuto un altro indizio sul tipo di look ricercato da Todd Phillips per il suo Joker: Folie à Deux, secondo capitolo dedicato al personaggio iconico della DC e arcinemesi di Batman nei fumetti che stavolta includerà nella sua narrazione più elementi musical, compresa la colonna sonora.

Quando inizialmente venne annunciato che Joker 2 sarebbe stato più simile a un musical, molti fan avevano storto il naso, benché anche alcuni elementi del primo film facevano pensare a una performance musicale del personaggio (ricordiamo l'emblematica scena nei bagni pubblici dopo i primi omicidi compiuti dal Joker di Joaquin Phoenix).

Tuttavia, in seguito all'annuncio dell'ingresso nel cast di Lady Gaga, quegli stessi fan hanno cominciato a ricredersi dopo aver appreso che la popstar molto probabilmente canterà anche alcuni brani nel corso del film.

Non sappiamo ancora con esattezza come queste canzoni saranno inserite nella storia, ma pare che la narrazione sarà divisa tra le prospettive distorte di Harley Quinn (Gaga) e Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), quindi è possibile che i numeri musicali facciano semplicemente parte delle illusioni dei personaggi (Fleck ha immaginato la sua intera relazione con Sofie Dummond nel primo film, dopo tutto).

A prescindere dalla forma che assumeranno le canzoni, le ultimissime indiscrezioni affermano che la colonna sonora sarà "fortemente ispirata" ai classici musical di Liza Minnelli come Cabaret, New York, New York e C'era una volta Hollywood.

A maggior ragione questo non rappresenta affatto una sorpresa, visto che Lady Gaga è una grande fan della Minnelli. Non sappiamo ancora se la megastar del pop stia effettivamente scrivendo la colonna sonora, ma riteniamo che ci siano buone probabilità che scriva almeno una canzone per il film.

Quest'anno Lady Gaga è candidata all'Oscar per Top Gun: Maverick e ci sono buone probabilità che riesca a portare a casa il suo secondo Academy Award dopo quello vinto con A Star is Born grazie alla canzone Shallow.