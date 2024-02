Joker: Folie à Deux, clamoroso: il budget del film è di 200 milioni di dollari!

Variety ha rivelato in queste ore il budget di Joker: Folie à Deux, il nuovo capitolo della saga DC di Todd Phillips, e a quanto pare Warner Bros ha voluto letteralmente premiare il regista per il grande successo ottenuto dal primo episodio.

Come certamente ricorderete, Joker del 2019 aveva incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale, diventando il film rated-r con l'incasso migliore nella storia del cinema, oltre a vincere il Leone d'oro a Venezia e ad ottenere 11 nomination agli Oscar (il record di quell'edizione), e lo aveva fatto con 'soli' 60 milioni di dollari di budget: negli scorsi anni si è parlato molto di un grande corteggiamento da parte di Warner Bros per convincere Todd Phillips e Joaquin Phoenix, che per Joker aveva vinto il suo primo Oscar come miglior attore, a tornare per la realizzazione di un sequel, e il report di Variety offre maggiori dettagli sui costi di quel corteggiamento.

A quanto pare, infatti, Joker: Folie à Deux ha avuto un budget di 200 milioni di dollari: non è chiaro attualmente se in questa cifra siano già incluse le spese che verranno utilizzate per la campagna promozionale, ma secondo quanto riferito 20 milioni di dollari andati a Joaquin Phoenix mentre altri 12 milioni di dollari sono stati usati per pagare Lady Gaga, che esordirà nella saga nei panni di una nuova versione di Harley Quinn. Una cifra certamente astronomica, che si fa ancora più impressionante se considerato che Joker 2 sarà una sorta di musical o comunque un film dalla forte componente musicale che promette di essere molto diverso dal primo capitolo.

Joker 2 uscirà il 4 ottobre 2024. Per altri contenuti guardate le nuove immagini di Joker: Folie à Deux.