Joker Folie à Deux, chi interpreterà Brendan Gleeson? 5 personaggi DC perfetti

La star della saga di Harry Potter Brendan Gleeson si è unita al cast di Joker Folia à Deux, attesissimo sequel di Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix come protagonista, ma come al solito in questi casi il suo ruolo al momento è tenuto segreto.

Con Lady Gaga confermata come Harley Quinn e Zazie Beets in trattative per riprendere il ruolo del primo film, chi potrebbe interpretare Brendan Gleeson? A patto che non gli venga affidata la parte di un personaggio totalmente originale, ecco 5 personaggi DC che sarebbero perfetti per lui:

Hugo Strange : un folle psichiatra ossessionato da Batman, che si adatterebbe alla perfezione al mondo di Joker creato da Todd Phillips. Con i rapporti sul film che vogliono Joker 2 ambientato in gran parte ad Arkham, infatti, non è da escludere la presenza di nuove versioni di famosi personaggi DC e Hugo Strange si adatterebbe benissimo alla figura di Brendan Gleeson (e viceversa).

: un folle psichiatra ossessionato da Batman, che si adatterebbe alla perfezione al mondo di Joker creato da Todd Phillips. Con i rapporti sul film che vogliono Joker 2 ambientato in gran parte ad Arkham, infatti, non è da escludere la presenza di nuove versioni di famosi personaggi DC e Hugo Strange si adatterebbe benissimo alla figura di Brendan Gleeson (e viceversa). Detective Flass : famoso detective corrotto di Gotham, già apparso nella trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan interpretato da Mark Boone Junior.

: famoso detective corrotto di Gotham, già apparso nella trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan interpretato da Mark Boone Junior. Detective Bullock : un jolly del dipartimento di polizia di Gotham, fedelissimo al commissario Gordon ma spesso anche disposto ad accettare mazzette dalla malavita, nel corso della sua storia editoriale ha agito anche come detective privato, sempre mosso dalla sua morale grigia.

: un jolly del dipartimento di polizia di Gotham, fedelissimo al commissario Gordon ma spesso anche disposto ad accettare mazzette dalla malavita, nel corso della sua storia editoriale ha agito anche come detective privato, sempre mosso dalla sua morale grigia. Jeremiah Arkham : uno dei membri della famiglia che ha fondato il manicomio, divenuto un villain di Batman nel corso della sua storia editoriale ma inizialmente ritratto come un medico devoto alla cura e alla riabilitazione dei suoi pazienti.

: uno dei membri della famiglia che ha fondato il manicomio, divenuto un villain di Batman nel corso della sua storia editoriale ma inizialmente ritratto come un medico devoto alla cura e alla riabilitazione dei suoi pazienti. Ventriloquo: uno dei villain più singolari di Gotham è Arnold Wesker, ultimogenito di una potente famiglia criminale della città affetto da un disturbo della personalità che ad un certo punto iniziò a sfogare il suo lato più sadico attraverso Scarface, il suo inseparabile burattino.

