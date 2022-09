Joker: Folie à Deux, nel cast anche Catherine Keener

Solo da qualche giorno Brendan Gleeson è stato annunciato nel cast di Joker 2 ed è notizia di poche ore che un altro nome si è aggiunto alla lista. Anche Catherine Keener, infatti, affiancherà Lady Gaga e Joaquin Phoenix nell'attesissima pellicola in uscita nel 2024.

Nota soprattutto per i suoi ruoli in 40 anni vergine, Get Out e Essere John Malkovich (per quest'ultimo film ha ricevuto una nomination all'Oscar nella categoria Miglior attrice non protagonista) la Keener prenderà parte al secondo capitolo dell'acclamatissimo film del 2019 di Todd Philips con protagonista l'alienato Arthur Fleck.

Il cast sta prendendo forma ogni giorno di più e dopo l'annuncio di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn, tutti i tasselli stanno andando al loro posto, in un film che oltre ai nomi già citati vedrà anche la presenza di Zazie Beetz. Alla regia troveremo sempre Philips, che sta lavorando ad una sceneggiatura scritta a quattro mani con Scott Silver.

Non potremo ammirare la pellicola prima del 2024, ben 5 anni dopo l'uscita del primo Joker che con il suo successo di critica, pubblico e botteghino (incassò oltre 1 miliardo di dollari) alza notevolmente gli standard di un' intera produzione. Un secondo film che, ancor prima di entrare nel vivo, già appare come un investimento fondamentale per la Warner Bros. Solo considerando per il momento i vari cachet della crew, infatti, il sequel si appresterà a costare il triplo del precedente.