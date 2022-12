Joker Folie à Deux, brutte nuove per chi aspetta il first look a Harley Quinn di Lady Gaga

Nel weekend il regista e sceneggiatore Todd Phillips ha svelato al mondo la prima foto di Joker Folie à Deux svelando il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, ma i fan insaziabili stanno chiedendo a gran voce anche un first look per la Harley Quinn di Lady Gaga.

Ma se siete fra coloro che stanno trattenendo il respiro nell'attesa di poter ammirare la nuova versione della famosa anti-eroina DC, sfortunatamente abbiamo delle pessime notizie per voi: come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, Todd Phillips - subissato da richieste di questo genere dai suoi follower su Instagram - ha risposto ad un fan desideroso di una prima foto di Lady Gaga sul set di Joker Folie à Deux, rivelando però che ci sarà da aspettare anche qualche tempo: la superstar, infatti, non si unirà alle riprese prima di gennaio 2023.

Ricordiamo che al momento le informazioni sul sequel di Todd Phillips sono davvero poche, ma sappiamo - secondo le indiscrezioni - che la storia sarà in larga parte ambientata all'interno del manicomio Arkham, nel quale il protagonista veniva rinchiuso al termine del primo Joker del 2019. In base alle anticipazioni, inoltre, Joker Folie à Deux avrà grossi elementi di musical tratti dal cinema di Leos Carax, che verranno giustificati dal fatto che la storia sarà narrata dal punto di vista della Harley Quinn di Lady Gaga. Altri rumor suggeriscono poi una storia violentissima, ispirata ad Arancia Meccanica.

Joker: Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024, cinque anni dopo il successo stratosferico del capitolo originale: il film del 2019, che fu il più nominato agli Oscar 2020 con ben 11 candidature, è ancora oggi l'incasso rated-r più alto della storia del cinema, nonché l'unico film vietato ai minori in grado di superare il miliardo al box office.