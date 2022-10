Joker Folie à Deux, Brendan Gleeson confessa: 'Ho fatto il film per Joaquin Phoenix'

Come saprete l'attore irlandese Brendan Gleeson sarà in Joker Folie à Deux in un ruolo attualmente sconosciuto, ma nel corso di una recente intervista la star ha fatto luce sulle motivazioni che lo hanno spinto a far parte dell'attesissimo nuovo cinecomix DC Films scritto e diretto da Todd Phillips.

Parlando con Extra e discutendo delle ragioni per cui ha deciso di unirsi al film, Brendan Gleeson ha confessato che gran parte del merito è da attribuire al fascino provato di fronte all'interpretazione di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, come vista nel primo Joker di Todd Phillips: "Il motivo per cui ho fatto il film è la performance di Joaquin: penso sia stata assolutamente indelebile...È stato uno dei più magnifici successi cinematografici che abbia mai visto". Inoltre, nel corso dell'intervista Brendan Gleeson ha lodato anche Lady Gaga, che nel sequel interpreterà una nuova versione di Harley Quinn: "Penso che Lady Gaga sia sensazionale", ha detto l'attore.

Al momento non sono molti i dettagli noti sulla trama di Joker Folie à Deux, né è stato rivelato quale ruolo interpreterà Brendan Gleeson, se si tratterà di un personaggio del roster DC più o meno famoso oppure se sarà un personaggio originale creato appositamente per il film. Secondo le indiscrezioni gran parte della storia avrà luogo all'interno del manicomio Arkham e il punto di vista principale sarà quello di Harley Quinn, che narrerà la storia permettendole di compiere voli pindarici e assumere, in alcune sezioni, i tratti di un musical; precisiamo comunque che si tratta di dettagli non confermati a livello ufficiale.

Joker Folie à Deux uscirà l'4 ottobre 2024.