Joker: Folie à Deux, anche Brendan Gleeson nel cast del film di Todd Philips!

Continua a prender forma Joker: Folie à Deux: il sequel dell'acclamatissimo film del 2019 di Todd Philips sulle origini della celebre nemesi di Batman può già vantare un cast di tutto rispetto, a cui proprio in queste ore è andato ad aggiungersi un altro nome di livello non certo inferiore a quello degli altri protagonisti.

Stiamo parlando di Brendan Gleeson: come annunciato in esclusiva da Deadline, infatti, sarà proprio il tre volte candidato al Golden Globe come Miglior attore (Bruges - La Coscienza dell'Assassino, Into the Storm - La Guerra di Churchill e Un Poliziotto da Happy Hour) a rinfoltire ulteriormente il cast di questo secondo film sulla storia di Arthur Fleck (che, ricordiamo, dovrebbe includere anche delle sequenze musicali in stile A Star is Born).

Un cast decisamente interessante, quello di questo Joker: Folie à Deux: oltre a quello del protagonista Joaquin Phoenix, il film di Todd Philips vedrà infatti anche il ritorno di Zazie Beetz, ma soprattutto l'arrivo di Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn, fattore che si rivelerà senz'altro decisivo per decretare il gradimento del film da parte di pubblico e critica.

Joker: Folie à Deux costerà tre volte il suo predecessore, ma ad oggi tutti gli elementi ci lasciano pensare che si tratterà di soldi ben spesi: sarà davvero così? Lo scopriremo solo a fine 2024!