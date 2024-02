Joker: Folie à Deux, solo amore tra Lady Gaga e Joaquin Phoenix nelle nuove foto ufficiali

Dopo le prime foto di Joker: Folie à Deux pubblicate a Natale, il regista Todd Phillips sfrutta anche la Festa di San Valentino per offrire ai fan un nuovo sguardo al sequel di Joker interpretato dalle superstar premio Oscar Lady Gaga e Joaquin Phoenix.

In una foto, Joaquin Phoenix è visto nel suo familiare abito bordeaux e con il trucco da clown Joker in piedi accanto a Lady Gaga, che indossa invece una camicetta floreale, mentre nella scena successiva, i due criminali vengono visti sfregarsi il naso e guardarsi l'un l'altro in un primo piano in bianco e nero: Joaquin Phoenix fa capolino da una finestrella che parrebbe essere quella di una cella di prigione. Infine, la terza immagine vede Joker e Harley Quinn ballare su un tetto a Gotham City, sempre in bianco e nero, ma questa volta in un'inquadratura ampia con un fondale che ricorda i musical di Hollywood: Phoenix indossa uno smoking nero mentre Lady Gaga indossa un lungo abito da sera bianco.

In effetti, da mesi si dice ormai che Joker: Folie à Deux sarà una sorta di musical e queste immagini sembrano confermarlo: il film è il sequel di Joker del 2019 di Todd Phillips, con Phoenix che torna nel ruolo che gli valse l'Oscar insieme a Lady Gaga nei panni della nuova Harley Quinn. Phillips ha diretto da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Scott Silver.

Il titolo del sequel è un riferimento a un termine medico per un disturbo mentale che colpisce due o più individui. Come notato nel nuovo post Instagram di Todd Phillips, il film uscirà il 4 ottobre. Nei commenti il regista ha rivelato che il trailer di Joker 2 uscirà a metà aprile, quindi rimanete con noi.