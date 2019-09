Joker: il film di Todd Phillips vuole battere il record di Venom nel week-end d'apertura

Ottobre sembra il mese ideale per l'uscita dei cinecomic, soprattutto stando ai risultati del botteghino. Dopo l'exploit di Venom ecco che quest'anno ottobre è pronto a ripetersi con Joker, film di Todd Phillips in uscita nelle sale ormai tra un paio di settimane. Dopo gli elogi e il Leone d'Oro di Venezia ci sono molte aspettative al box-office.

L'obiettivo di Joker è quello di scalzare Venom dal podio dei film con il weekend d'apertura più redditizio nel mese di ottobre.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, Joker potrebbe debuttare nel primo weekend con una cifra che supererebbe gli 82 milioni di dollari al box-office americano. Si tratta della previsione più ottimistica.



Se Joker confermerà questo tipo d'attesa, raggiungerà il record dei weekend d'apertura per un film nel mese di ottobre. Un record che attualmente appartiene a Venom, nonostante le scarse recensioni ricevute. Il film ha infatti incassato, nel primo fine settimana, 80,2 milioni di dollari. La corsa di Venom non si è arrestata, arrivando sino agli 856 milioni al botteghino mondiale. Un successo enorme, considerato il budget da 100 milioni.

Una prospettiva che sembra ancor più rosea per Joker, realizzato con un budget decisamente meno ricco rispetto a Venom. L'unico potenziale svantaggio per il film di Todd Phillips sembra il rating R ma la mancanza di concorrenza in quel weekend potrebbe contribuire a permettere al film di raggiungere il record. Phillips ha annunciato la data d'inizio della prevendita, prevista in partenza lunedì mentre sul web sono comparsi altri poster con Joaquin Phoenix nei panni del Joker.