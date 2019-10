Joker: il film di Todd Phillips non verrà distribuito in Cina?

Secondo quanto indicato dall'autorevole Deadline, pare che Joker non riceverà alcuna distribuzione in Cina, uno dei territori internazionali da cui si può ricavare una grossa fetta di incassi e di mercato in assoluto.

Il report di Deadline fa riferimento come cause principali a questa mancata distribuzione sia al tono che ai contenuti della pellicola di Todd Phillips, nello specifico in relazione ai disordini che stanno vessando il paese e il governo cinese nelle ultime settimane. Questo report quindi conferma che Joker è stato distribuito in tutti i territori più importanti e che esclusa la Cina i suoi incassi non dovrebbero più esplodere ma mantenersi in maniera stabilmente progressiva fino alla sua rimozione dalle varie programmazioni. La Warner ha comunque raggiunto dei risultati di cui può andare estremamente fiera, essendo andata con Joker oltre le più rosee aspettative degli analisti.

Non solo, infatti, la pellicola con Joaquin Phoenix ha superato i 750 milioni di dollari al box-office internazionale, ma pare che gli introiti di Warner/DC Films eguaglieranno quelli che i Marvel Studios e la Disney hanno ottenuto con un film gigantesco come Avengers: Infinity War con quasi $500 milioni effettivi. I profitti del film sono simili identici a quelli di Infinity War vicini anche a Black Panther ($476,8 milioni); hanno superato poi quelli i $260,5 milioni di profitto di Aquaman (che aveva un budget superiore dell'83% rispetto a quello di Joker), i $247 milioni di Venom e i $235,4 milioni di Deadpool 2.

Joker ha guadagnato $250 milioni al botteghino nazionale, e ad oggi si trova a $745 milioni in totale. L'obiettivo attuale è quello di diventare il film rated-R col più alto incasso di tutti i tempi, nonostante sia già diventato il maggior successo della Warner Bros. per il 2019. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un'analisi di Joker tramite le tre migliori scene e il tema della mimesi, oltre ad un saggio su Joker, Todd Phillips e la New Hollywood.