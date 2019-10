Joker, il film di Todd Phillips non ha limiti: superati i 16 milioni in Italia

Joker di Todd Phillips continua ad aggiustare i suoi numeri al box office, e dopo aver superato i $500 milioni a livello globale, il film con Joaquin Phoenix ha dimostrato un'ottima tenuta anche nel suo secondo lunedì italiano.

Sono infatti ben 563.023 mila gli euro guadagnati dal progetto DC Films nella giornata di ieri 14 ottobre su una media di 861, cifre che segnano una flessione solo del 39% rispetto alla scorsa settimana e che fanno salire il totale nazionale a 16,112 milioni.

Debutta invece al secondo posto il film di animazione La ragazza del tempo – Weathering With You, con 96.954 euro e una media di 693 da 140 schermi. Gemini Man rimane al terzo posto con altri 83.366 euro, che alzano il totale a 1.045 milioni, mentre al quarto posto troviamo C'Era Una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino con 32.205 mila euro con una media di 132: il calo rispetto alla scorsa settimana è del 58% ma il totale sale ad un ottimo 11.320 milioni.

Chiude la top five, infine, la nuova versione di Apocalypse Now – Final Cut, che apre con 23.862 euro e una media di 249 in 96 sale. Vi abbiamo parlato di questa nuova versione del capolavoro di Francis Ford Coppola in anteprima dal CinemaRitrovato di Bologna, dove questa versione da tre ore è stata mostrata per la prima volta.

