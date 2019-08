Joker: il film sarà Rated-R a causa di violenza, immagini sessuali e atmosfere inquietanti

Ci sono state notizie contrastanti e tira e molla per mesi, ma finalmente, a pochi giorni dal debutto in anteprima mondiale alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, a quanto pare Joker è stato finalmente classificato come Rated-R.

A riportarlo direttamente il sito ufficiale del film, che cita la classificazione vietata ai minori a causa di "forte violenza, atmosfere inquietanti, linguaggio maturo e immagini sessuali".

Parlare di atmosfere inquietanti sarebbe un eufemismo se le si accosta al Joker, tuttavia vederlo riflesso nella valutazione ufficiale del film dovrebbe garantire un approccio maturo nella pratica e non solo sulla carta: a quanto pare Phillips ha fatto ciò che aveva promesso in principio, ovvero la versione più brutale del Joker mai vista finora su uno schermo cinematografico.

Chissà cosa ha combinato Joaquin Phoenix per garantire la stessa classificazione dell'altro pagliaccio malefico di Warner Bros., Pennywise, presto al cinema in It - Capitolo 2 di Andy Muschietti.

Tra l'altro Joker batte sul tempo anche Birds of Prey, che in uscita a febbraio 2020 sarebbe dovuto essere il primo cine-comics DC targato Rated-R.

