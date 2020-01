Joker, il film nominato a 11 premi Oscar arriva da domani in versione digitale

La Warner Bros. ci comunica che Joker, il nuovo lungometraggio DC Films candidato a 11 premi Oscar, arriverà domani 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali come Apple Tv, YouTube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV.

Inoltre, a partire dalle ore 12.00 dello stesso giorno, in occasione dell’uscita digitale del film, i primi 10 minuti di Joker saranno disponibili sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia. Se volete, potete trovare il link diretto al countdown ufficiale nella sezione della fonte che trovate in calce all'articolo.

Dal prossimo 6 febbraio, il film – che ha superato la soglia dei 4 milioni di spettatori in Italia e incassato più di $1 miliardo nel mondo, diventando il primo progetto rated-r a riuscire in tale impresa - sarà infine disponibile per il noleggio in digitale e in DVD, Blu-Ray (che includerà film e contenuti speciali in alta definizione) e 4K UHD.

Già vincitore di due Golden Globe, due Satellite Awards, due Critics Choice, un SAG Award e del Leone D’Oro al Miglior Film alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film ha incassato il maggior numero di nomination ai prossimi Academy Awards e ai prossimi BAFTA Awards, che verranno assegnati rispettivamente il 9 e il 2 febbraio. Inoltre, Everyeye lo ha inserito al primo posto nella classifica dei migliori film usciti in sala nel 2019.

Per altri approfondimenti, scoprite come agli Oscar 2020 il film potrebbe permettere a Joaquin Phoenix e ad Heath Ledger di entrare nella storia del premio.