Joker, il film con Joaquin Phoenix ha terrorizzato il principe William

Durante la cerimonia dei BAFTA Awards, Joaquin Phoenix, protagonista di Joker, non ha soluto tenuto il suo già celebre discorso sul razzismo, ma si è anche intrattenuto qualche momento con il Principe William in persona.

Come riporta People, il Duca di Cambridge ha rivelato di aver amato il film di Todd Phillips, per il quale Phoenix ha vinto l'ennesimo premio come miglior attore protagonista. Durante un incontro con le star dei film nominati ai BAFTA, incontro al quale ha partecipato insieme alla moglie Kate Middleton, William ha confessato a Phoenix di aver visto di Joker solo di recente a causa di numerosi avvertimenti arrivatigli da parenti e amici.

"Piacere di conoscerti", avrebbe detto William all'attore. "Ho adorato assolutamente Joker. È stato geniale. Ma prima di decidermi l'ho posticipato di continuo, perché le persone continuavano a dirmi: 'Fai attenzione quando scegli di guardarlo'. Col senno di poi, sono contento di non averlo visto prima di andare a letto, perché mi avrebbe causato sicuramente gli incubi. Ma voglio farti delle enormi congratulazioni per questa performance straordinaria."

Più tardi nella serata, il principe durante un discorso si è anche ricollegato alle parole di denuncia contro il razzismo che Phoenix ha rivolto alla platea e al mondo intero dopo aver accettato il suo premio: "Ci ritroviamo a parlare ancora della necessità di fare di più per affrontare la diversità nel settore. Non può essere giusto in questi tempi", ha detto William. "So che Pippa e Amanda condividono questa frustrazione. BAFTA prende sul serio questo problema e, in seguito alle nomination di quest'anno, ha lanciato una revisione completa ... per garantire che le opportunità siano disponibili per tutti.