Joker: il film con Joaquin Phoenix rende omaggio al Joker di Heath Ledger

Sono incredibili i risultati fatti registrare da Joker di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix che ha impressionato fan e critica con la sua interpretazione di Arthur Fleck, clown fallito che a causa delle angherie subite inizia un percorso verso la mutazione nel criminale Joker. Il film inoltre rende omaggio all'iconico Joker di Heath Ledger.

Vi raccomandiamo di non proseguire nella lettura della news se non volete anticipazioni su alcuni aspetti del film.

Quando Arthur Fleck fa il suo gran debutto al Live! With Murray Franklin verso la fine del film, Joker vede una donna anziana tra gli ospiti del programma che sembra essere entusiasta della sua presenza e la bacia inaspettatamente prima di sedersi. Questa scena si tratta in realtà di un omaggio a Heath Ledger.



Ai tempi della presentazione alla stampa di Il cavaliere oscuro, uscito nelle sale nel 2008, e prima della sua prematura scomparsa, Heath Ledger fu interrotto durante un'intervista da una fan che era incredibilmente entusiasta d'incontrarlo. Dopo averla sentita emettere un suono di gioia (facendo sobbalzare l'attore) Ledger le si avvicinò e le stampò un bacio sulle labbra, facendo 'svenire' la donna dall'incredulità.

La donna baciata da Phoenix nel film non sviene ma l'ispirazione a quella gag con Ledger è piuttosto evidente. Pare che Heath Ledger e Joaquin Phoenix fossero ottimi amici nella vita reale quindi è davvero possibile che la scena sia stata aggiunta apposta nella sceneggiatura, che ha subito alcune modifiche anche sul set.

Joker ha incassato sinora 234 milioni di dollari a livello globale e Todd Phillips ha ringraziato Michael Moore per le parole ufficiali di commento al film.