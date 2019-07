Joker, il film con Joaquin Phoenix messo in programma al Toronto Film Festival

Il nuovo progetto della Warner Bros. e DC Films, Joker, sarà mostrato in anteprima nord-americana al Toronto Film Festival, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo 5 settembre nella metropoli canadese.

L'annuncio è arrivato un po' a sorpresa e soprattutto in contropiede rispetto a quello del festival di Venezia, dove secondo gli ultimi rumor Joker dovrebbe effettivamente debuttare in anteprima mondiale: nelle prossime ore sarà comunicato il programma ufficiale del festival nostrano, quindi restate sintonizzati per scoprire se sarà l'Italia il palcoscenico di lancio dell'atteso film con Joaquin Phoenix.

Tra gli altri film che arriveranno in anteprima per il mercato nord-americano al festival di Toronto, molti papabili contendenti agli Oscar 2020 come Ford v. Ferrari, nuovo film di James Mangold con protagonisti Matt Damon e Christian Bale, The Goldfinch (adattamento dell'omonimo romanzo di Donna Tartt), Just Mercy (dramma legale con Michael B. Jordan) e The Two Pops, film Netflix su Papa Benedetto e Papa Francesco interpretati rispettivamente da Anthony Hopkins e Jonathan Pryce.

Presenti anche JoJo Rabbit di Taika Waitit, Parasite di Bong Joon-ho e Judy, biopic su Judy Garland con Renée Zellweger. Sempre in ottica Venezia è interessante notare che The Irishman di Martin Scorsese e Little Women di Greta Gerwing non sono stati presi in considerazione dal TFF perché non ancora pronti, quindi è improbabile che li vedremo al lido dato che il Festival di Venezia accenderà i riflettori con due settimane di anticipo rispetto a quello nord-americano.

Nel link della fonte potete trovare il programma completo.

Per altri approfondimenti, invece, guardate la nuova foto di Joker con Robert De Niro contro Joaquin Phoenix.