Joker: e se il film con Joaquin Phoenix fosse ambientato nell'universo di Flashpoint?

Joker arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 3 ottobre, ma il pubblico che ha potuto vederlo negli USA e alla Mostra del Cinema di Venezia acclama il film con Joaquin Phoenix come un vero e proprio capolavoro. Una recente fan theory suggerisce che la pellicola potrebbe far parte del DCEU, ma in qualità di realtà parallela.

Per chi legge i fumetti DC Comics, o per chi ha seguito le vicende di Barry Allen nell'Arrowverse, è chiaro di cosa stiamo parlando: Flashpoint, la realtà alternativa a cui Flash dà vita nel disperato tentativo di salvare sua madre dall'omicidio che segnò la vita del velocista scarlatto.

Nel Flashpoint i panni di Batman sono vestiti da Thomas Wayne, padre del più celebre Bruce, dopo che suo figlio fu ucciso dal criminale Joe Chill: un evento che, nei fumetti, innescò una drammatica trasformazione in Martha Wayne, che divenne niente meno che il Joker.

Negli adattamenti cinematografici, si sa, molti elementi spesso non coincidono con il materiale cartaceo originale, ed ecco che secondo un fan il film con Joaquin Phoenix potrebbe essere ambientato proprio nel Flashpoint che non abbiamo ancora visto sul grande schermo. L'ipotesi è che, dal momento che la realtà alternativa creata da Flash dipinge un mondo più distopico e brutale rispetto a quello in cui si svolgono le avventure della Justice League, la violentissima Gotham City rappresentata da Todd Phillips in Joker rappresenterebbe l'ambientazione perfetta. Arthur Fleck, quindi, potrebbe uccidere il piccolo Bruce innescando in Thomas Wayne la genesi di un Cavaliere Oscuro diverso da quello che sarà interpretato da Robert Pattinson.

D'altronde il fantomatico standalone di Flash con Ezra Miller, in origine, doveva intitolarsi proprio Flashpoint. Svariati problemi di produzione su Flash hanno portato la Warner a rivedere i piani originali del DCEU, ma a questo punto non è detto che l'idea non possa essere ripescata in qualche modo.

Va detto, però: quanto illustrato finora non è che la speculazione di un fan su Reddit e, al momento, le ipotesi che possa concretizzarsi sono piuttosto remote. D'altronde, lo stesso regista di Joker ha più volte ribadito la natura indipendente del lungometraggio rispetto alle vicende del DCEU, sottolineando addirittura come Joker non sia un cinecomic.