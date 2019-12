Joker: nel film c'è un riferimento a Heath Ledger che nessuno aveva notato finora

In Joker di Todd Phillips c'è un chiaro riferimento all'interpretazione di Heath Ledger che nessuno aveva notato finora al cinema, nonostante la grande affluenza di pubblico che ha circondato l'opera DC Films.

Ora che è diventato il cinecomic più redditizio di tutti i tempi - e un contendente della stagione dei premi dopo il Leone d'Oro a Venezia 2019 - il film sta beneficiando dell'uscita dell'edizione home-video per attirare nuovo pubblico, o richiamare a se i frequentatori della sala cinematografica: e tramite lo sguardo più approfondito al film di Phillips concesso dalla visione casalinga, stanno emergendo anche nuove ed interessanti rivelazioni di easter-egg e altri riferimenti.

Un tema particolare in Joker di cui i fan della DC sono rimasti piuttosto soddisfatti è rappresentato dai molteplici riferimenti ad altre interpretazioni del personaggio. Quella con cui si è scelto di omaggiare la leggendaria prova di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro di Chris Nolan però è particolarmente celata, e ha a che fare con un'ambulanza.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il retro dell'ambulanza di Gotham City rimanda al design del personaggio del film del 2008: l'easter-egg è particolarmente arguto, dato che fa riferimento anche alla scena iconica in cui Joker demolisce il Gotham General Hospital mentre è vestito da infermiera.

Voi avete trovato altri riferimenti? Fatelo sapere nei commenti.