Joker è già il film col più alto incasso dell'anno per la Warner Bros.

Dopo aver infranto vari record per quanto riguarda le cifre ottenute al box-office casalingo e internazionale, Joker è già diventato il film della Warner Bros. ad aver incassato di più nel corso di questo 2019-

Dopo aver fatto registrare il miglior weekend di apertura per un film Warner tratto dai fumetti DC dai tempi di Wonder Woman (103 milioni di dollari all'esordio) nel giugno 2017 con i suoi 96.2 milioni di dollari, Joker è già il film col più alto incasso dell'anno a livello internazionale per lo studio. La pellicola con un sensazionale Joaquin Phoenix ha già superato infatti le altre prestigiose uscite Warner del 2019 come The Lego Movie 2: The Second Part ($191 milioni), Shazam! ($364 milioni), Godzilla II - King of the Monsters ($385 milioni), Pokémon: Detective Pikachu ($431 milioni) e perfino uno degli horror più attesi dell'anno, ovvero It - Capitolo Due ($445 milioni), sebbene quest'ultimo sia ancora davanti al Joker nella classifica statunitense con 207 milioni, mentre la pellicola di Phillips si assesta attualmente sui 192 milioni.

"Non solo Joker sta raggiungendo risultati impressionanti e oltre le aspettative nel Nord America, ma anche a livello internazionale dove il plauso, unito al chiacchiericcio e alle polemiche hanno circondato il film rendendolo ancora più competitivo, con alcuni spettatori che hanno addirittura messo il film come uno dei loro preferiti di sempre", ha commentato l'analista di Comscore Paul Dergarabedian a Variety. "I film che diventano parte delle conversazioni generali per la loro natura controversa spesso trascendono il loro status di film per elevarsi a fenomeno culturale ed è esattamente quello che sta avvenendo con Joker".

Anche in Italia il film sta facendo faville, avendo superato abbondantemente i 15 milioni complessivi ed essendo diventato il terzo maggiore incasso dell'anno nel nostro paese dopo Avengers: Endgame e Il Re Leone. A livello internazionale, Joker ha superato la soglia del mezzo miliardo con $ 543,9 milioni di dollari, superando in Europa persino i totali incassati per tutto l'arco della programmazione da film come Logan, Justice League e Wonder Woman