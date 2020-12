Joker è tutta una fantasia di Arthur Fleck? Una scena sembrerebbe confermarlo

Su Joker si è discusso tanto e tanto ancora si discuterà: il film di Todd Philips, che piaccia o no, ha regalato agli spettatori argomenti di dibattito che potrebbero bastare per anni, il più acceso dei quali è sicuramente quello relativo alla possibilità che l'intera storia sia frutto della fantasia di Arthur.

La cosa risulta, in effetti, tutt'altro che incredibile se si pensa al modo in cui nel corso del film ci vengono presentati i rapporti del protagonista con Murray Franklin e Sophie Dumond: una sequenza in particolare, però, ha portato alcuni fan ad ipotizzare che nulla di ciò che abbiamo visto nel film con Joaquin Phoenix fosse effettivamente reale.

La sequenza in questione è quella in cui, nelle battute finali, Arthur ricorda il momento dell'uccisione dei Wayne: Joker, in effetti, non poteva avere un ricordo netto di quell'evento, trattandosi di qualcosa di accaduto mentre il neonato re del terrore di Gotham si trovava in stato di arresto in una macchina della polizia.

Certo, obietta qualcuno, Arthur potrebbe semplicemente star commentando gli eventi che funestarono quella notte e, insomma, l'uccisione di un personaggio amato come Wayne Senior non è certo un fatto di quelli destinati a passare in sordina: l'impressione, però, è che il nostro consideri l'omicidio dei genitori di Bruce come un atto compiuto in suo onore dai suoi seguaci, il che porta ovviamente a pensare che l'intera sommossa (esattamente come la storia con Sophie o le ospitate da Murray) non siano altro che invenzioni mirate a soddisfare i sogni del protagonista del film.

Pensate sia una teoria credibile o vi sembra eccessivamente contorta? Diteci la vostra nei commenti! Todd Philips, intanto, ha recentemente presentato una nuova versione di Joker per il mercato italiano; David Fincher, invece, si è espresso negativamente sul successo di Joker.