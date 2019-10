Joker: i fan notano un esilarante rimando del film al McLovin di Superbad

Dopo l'esordio col botto al box-office internazionale, Joker è stato sicuramente il film più visto in questi ultimi giorni e così non sorprende se i fan di tutto il mondo stanno continuando a scovare segreti o presunti tali sulla pellicola di Todd Phillips.

L'ultima connessione piuttosto esilarante compiuta dai fan riguarda un curioso collegamento del film con Superbad, la commedia di Greg Mottola con protagonisti Jonah Hill, Michael Cera e Christopher Mintz-Plasse. Proprio a quest'ultimo e al personaggio di McLovin sembrerebbe ricollegarsi Joker: l'abbigliamento indossato da Joaquin Phoenix in alcune scene della pellicola di Phillips rimanderebbero infatti proprio all'outfit utilizzato da McLovin nel film scritto da Seth Rogen e Evan Goldberg. Potete guardare voi stessi gli indumenti di entrambi a confronto nell'immagine che trovate in calce alla news.

Nonostante tutti i record macinati al box-office da Joker, il film sta facendo discutere anche per le polemiche attorno a esso, specialmente quelle riguardanti l'uso della canzone di Gary Glitter (pedofilo condannato e attualmente in carcere) e i commenti impropri dello stesso regista circa lo stato attuale della commedia americana, con la pronta risposta di Marc Maron uscita in questi giorni.

In ogni caso Joker ha già superato i 100 milioni di dollari d'incasso, chiudendo il miglior lunedì di sempre ad ottobre. Nella sua seconda settimana Joker dovrà vedersela con l'uscita di Gemini Man - l'atteso film di Ang Lee che vede Will Smith in un doppio ruolo da protagonista -, e il film animato de La famiglia Addams, ma secondo le previsioni rimarrà ancora in testa al botteghino domestico. In ottica Oscar, intanto, i votanti dell'Academy cominciano ad esprimere i loro pareri sulla discussa opera di Philips.

Su queste pagine potete leggere l'approfondimento riservato ai dieci anni di Superbad, dove Seth Rogen ha rivelato 10 curiosità sul film.