Joker, i fan estasiati da un Easter-egg su Batman...che però non esiste?!

Mentre siamo tutti in attesa di informazioni riguardo Joker: Folie à Deux, su Reddit è comparso un thread riguardante un presunto easter egg che ha ingannato gli spettatori più curiosi. Le parole di Todd Phillips e di Joaquin Phoenix a proposito di sorprese di questo tipo all’interno del film, infatti non lasciano dubbi in merito.

Dopo avervi svelato che Joker: Folie à Deux è ispirato a un musical di Francis Ford Coppola, dobbiamo tornare a parlare del primo capitolo del Joker interpretato da Phoenix per raccontare un aneddoto decisamente particolare.

I fan del film stanno discutendo in rete di quello che a tutti gli effetti parrebbe un easter egg dedicato a Batman nel film di Todd Phillips: nella scena iniziale, in cui Arthur Fleck si trucca, il riflesso che appare nello specchio sembra rappresentare i lineamenti dell’Uomo Pipistrello, anticipando in qualche modo il futuro del super criminale di Gotham.

Tutto molto bello e suggestivo se non fosse che Todd Phillips ha affermato in una vecchia intervista di non aver inserito alcun easter egg nella sua pellicola se non quello riguardante il palo presente nella serie tv degli anni ’60 e che il piccolo Bruce usa nel film.

Non ci sono dunque altre sorprese per i fan dell’universo DC lasciati intenzionalmente dal filmmaker, ma siamo sicuri, che come ha detto Joaquin Phoenix parlando di un meccanismo simile a quello legato alle teorie del complotto, guardando attentamente il film molti saranno sicuri di cogliere qualche altra citazione.

In attesa di nuove informazioni riguardanti il sequel del fortunato successo di Phillips, vi lasciamo a un articolo che prova ad anticipare cosa racconterà Joker: Folie à Deux.